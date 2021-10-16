Троим виновникам недавнего конфликта на станции метро «Текстильщики» предъявили обвинения

Следователи намерены обратиться в суд для избрания дебоширам меры пресечения.

Изначально подсудимых задержали по административной статье, однако позже столичные следователи обвинили их уже в уголовном преступлении. Теперь им грозит до 7 лет заключения. Во вторник в интернете появилось видео. На кадрах видно, как молодой человек вступился за девушку, к которой в вагоне метро приставали мужчины с кавказской внешностью. Окружающие пассажиры не остались безучастны: они вызвали полицию и сообщили о конфликте машинисту. Так как вагон был переполнен, действия нарушителей, по мнению следователей, имели повышенную опасность. Дебоширов высадили на станции «Текстильщики» — там их задержали сотрудники охраны подземки, однако позже отпустили. Административные протоколы были составлены на четырех человек, среди них предположительно был тот, кто вступился за девушку. Силовики посчитали его участником потасовки.

Подобный инцидент произошёл в начале месяца. Тогда трое кавказцев избили 25-летнего Романа Ковалева на станции метро «Первомайская». Он также вступился за пассажирку.