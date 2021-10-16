Максим Марцинкевич перед смертью в СИЗО Челябинска оформил девять явок с повинной и дал показания против соратников

Один из лидеров националистов Максим Марцинкевич, известный как «Тесак», перед смертью в СИЗО Челябинска оформил девять явок с повинной и дал показания против соратников. Об этом сегодня пишет газета Коммерсант со ссылкой на следствие.

Расследование в отношении соратников Тесака почти завершилось. Фигурантов около десяти. Их обвиняют в серии убийств на почве межнациональной розни, пишет газета Коммерсант. Некоторые преступления по данным следствия совершались в первой половине нулевых. Издание отмечает, что сам Максим Марцинкевич рассказал об этих нападениях на мигрантов. Он оформил серию явок с повинной. Уголовное дело возбудили еще в 2007 после того как в интернете появилось видео убийства двух человек, один уроженец Дагестана, личность другого не установили, он, предположительно, приехал в Москву из Средней Азии. Спустя 10 лет расследование приостановили – подозреваемых не нашли. Однако в феврале прошлого года Тесак, который находился в колонии за разжигание розни и нападения на людей, которых он подозревал в торговле наркотиками, внезапно сознался в убийстве 13-летней давности и стал обличать соратников, рассказал Коммерсанту Александр Тимошенко, адвокат одного из фигурантов Алексея Гудилина. По словам юриста, Тесак также помог раскрыть двойное убийство мигрантов под Смоленском и ряд других преступлений. При этом в деле его фамилии не оказалось, отмечают юристы. В сентябре прошлого года Марцинкевич по официальной версии покончил с собой в СИЗО Челябинска. Родители Тесака и его адвокат говорили, что его пытали и заставляли дать признательные показания. Отметим, что в одной из предсмертных записок одни из лидеров националистов отвергал причастность к убийствам, в которых его обвиняют.

Марцинкевич был неоднократно судим, по большей части за преступления на почве национальной и расовой нетерпимости.