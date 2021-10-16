Следственный комитет Северной Осетии завёл уголовное дело после бунта в колонии Владикавказа

Надзиратели утверждают, что обстановка там уже успокоилась. Дело завели по статье об организации и участии в массовых беспорядках. По данным следователей, не менее двухсот заключённых исправительной колонии номер один начали бунт вчера в районе половины четвёртого дня. Он сопровождался погромами, в результате которых были сломаны внутренние двери и камеры видеонаблюдения.

Во ФСИН уже объявили, что обстановка в колонии стабилизировалась и находится под контролем. В обоих ведомствах отметили, что пострадавших нет ни среди заключённых, ни среди надзирателей.

О причинах бунта приходят противоречивые сведения. ФСИН сообщала, что двое заключённых штрафного изолятора спровоцировали беспорядки из-за проводившихся у них обысков. В свою очередь интернет-издание Mash опубликовало запись разговора с одним из осуждённых, который утверждает, что бунт начался из-за того, что надзиратели избивали людей. Также издание сообщает, что заключённые в какой-то момент сами нанесли себе увечья, чтобы прекратить издевательства.

Тем временем агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что устроивших беспорядки осуждённых распределят по другим колониям, и что это может произойти в ближайшее время.

Последний крупный бунт в колонии произошел в России в апреле прошлого года в Ангарске. К уголовной ответственности из-за этого привлекли девятнадцать человек.

Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сказал «Эху Москвы», что раньше они не получали жалоб на условия пребывания от заключенных этой колонии. В то же время он не исключил, что администрация могла сама спровоцировать эти события. Осечкин предположил, что ситуация в колонии обострилась из-за того, что туда пришло новое начальство.

Член Общественного совета при тюремном ведомстве Антон Цветков сказал «Эху», что руководство службы делает все для соблюдения прав заключенных. В то же время он не отрицает наличия ряда проблем в российской уголовно-исполнительной системе, которые необходимо решать. Антон Цветков добавил, что такие шаги должны снизить число случаев издевательств над заключенными.