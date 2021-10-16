Причиной пожара на торфянике под Екатеринбургом мог стать поджог, – не исключают в МЧС

Сейчас еще проводятся экспертизы, – сказали в ведомстве агентству ТАСС. Справиться с огнем не удается уже несколько суток. Город еще в начале недели заволокло дымкой. Жители жалуются на плохую видимость и сильный запах гари. В пятницу в одном из микрорайонов на юге Екатеринбурга был введен режим чрезвычайной ситуации.
2021-10-16T12:36:58+03:00
2021-10-16T12:36:58+03:00
https://echo.msk.ru/news/2920462-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:36, 16 октября 2021
Загрузка комментариев...