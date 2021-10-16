Причиной пожара на торфянике под Екатеринбургом мог стать поджог, – не исключают в МЧС

Сейчас еще проводятся экспертизы, – сказали в ведомстве агентству ТАСС. Справиться с огнем не удается уже несколько суток. Город еще в начале недели заволокло дымкой. Жители жалуются на плохую видимость и сильный запах гари. В пятницу в одном из микрорайонов на юге Екатеринбурга был введен режим чрезвычайной ситуации.