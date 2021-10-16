Власти Японии допустили возможность превентивных ударов по базам потенциального противника

Новый премьер-министр Фумио Исида рассказал о пересмотре национальной оборонной стратегии газете «Иомиури». Дискуссия о дальнейшем развитии вооруженных сил страны ведется в Японии уже несколько лет, – отмечает агентство ТАСС. При этом в правительстве говорят о необходимости сохранить в целом обороноориентированную политику.
2021-10-16T12:34:54+03:00
2021-10-16T12:34:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:34, 16 октября 2021
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