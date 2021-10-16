Число жертв теракта в афганском Кандагаре превысило 60 человек, – передает агентство РИА Новости

Более 80 получили ранения. Накануне сообщалось о том, что погиб 41 человек. Взрыв прогремел в шиитской мечети. По предварительным данным, три террориста-смертника привели в действие взрывное устройство, еще один открыл стрельбу возле здания. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (эта организация запрещена в России).
2021-10-16T12:34:09+03:00
2021-10-16T12:34:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:34, 16 октября 2021
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