Число жертв теракта в афганском Кандагаре превысило 60 человек, – передает агентство РИА Новости

Более 80 получили ранения. Накануне сообщалось о том, что погиб 41 человек. Взрыв прогремел в шиитской мечети. По предварительным данным, три террориста-смертника привели в действие взрывное устройство, еще один открыл стрельбу возле здания. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (эта организация запрещена в России).