Скандал с нападением на офис правозащитников из «Мемориала» получил неожиданное развитие

Скандал с нападением неизвестных молодых людей в масках на офис правозащитников из «Мемориала» получил неожиданное развитие. Силовики приехали на место инцидента получив сообщение о захвате заложников в правозащитном центре.

Протокол осмотра места происшествия опубликовала у себя в фейсбуке юрист Ирина Путилова. Полиция объяснила свой визит в офис «Мемориала» и удержание там зрителей и правозащитников тем, что люди в здании оказались в заложниках. Эту информацию как следует из протокола следователь отдела МВД по Тверскому району Елисеев получил от оперативного дежурного. Между тем полицию в четверг вечером вызвали сами сотрудники «Мемориала». После того как в здание на Каретном ряду ворвались несколько десятков человек в масках. Они выбежали на сцену, стали скандировать в том числе «Фашисты». В это время шёл фильм польского режиссёра о Голодоморе. Полиция приехав заблокировала вход и выход из офиса. Зрителей и сотрудников «Мемориала» несколько часов держали внутри. Соцсети обошла фотография с наручниками на входной двери в офис. Юриста Путилову туда не пустили, ей пришлось влезать через окно. Людям разрешили выйти только после полуночи. Полиция закончила осмотр во втором часу ночи. В «Мемориале» считают, что люди, сорвавшие показ фильма, и силовики действовали по согласованному плану.

«Мемориал» российские власти считают иностранным агентом.