Суточная смертность от коронавируса в России впервые с начала пандемии превысила отметку в тысячу человек

Также новый максимум по числу заболевших за сутки, согласно данные оперативного штаба. На сегодняшний день эта цифра превышает отметку в 33 тысячи человек. Больше всего заболевших в Москве и Санкт-Петербурге.

Аналитик открытых данных Александр Драган сказал накануне «Эху Москвы», что считает происходящий сейчас рост заболеваемости в России закономерным процессом. Драган предполагает, что частичная открытость данных по заболеваемости связана с желанием властей заставить россиян активней вакцинироваться.

