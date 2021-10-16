Ориентацию МКС удалось восстановить через полчаса после инцидента с тестом двигателей корабля «Союз»

Как заверили в американском управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства, сейчас станция находится в стабильном состоянии. По данным NASA, причиной инцидента стал сбой наземной аппаратуры с российской стороны. Вопрос о переносе возвращения корабля на Землю не рассматривался. Спуск корабля «Союз», на котором должны будут вернуться в том числе режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, запланирован на завтра.
2021-10-16T11:36:34+03:00
2021-10-16T11:36:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:36, 16 октября 2021
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