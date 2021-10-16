Автобус с российскими туристами попал в ДТП на турецком курорте

Это случилось в провинции Анталья. По предварительным данным, пострадали семеро россиян. Их жизни ничего не угрожает. Как пишет турецкая газета «Хюрриет», водитель автобуса не справился с управлением на скользкой из-за дождя дороге. В результате транспортное средство занесло на повороте, автобус съехал с трассы и перевернулся.
2021-10-16T11:35:39+03:00
2021-10-16T11:35:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:35, 16 октября 2021
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