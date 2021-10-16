Автобус с российскими туристами попал в ДТП на турецком курорте

Это случилось в провинции Анталья. По предварительным данным, пострадали семеро россиян. Их жизни ничего не угрожает. Как пишет турецкая газета «Хюрриет», водитель автобуса не справился с управлением на скользкой из-за дождя дороге. В результате транспортное средство занесло на повороте, автобус съехал с трассы и перевернулся.