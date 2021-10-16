Следователи возбудили дело о беспорядках после волнений во владикавказской колонии

По данным Следственного комитета, в них участвовали около двухсот осужденных. К этому часу, как заверяют в тюремном ведомстве, обстановка стабилизировалась и никто не пострадал. Власти настаивают, что волнения спровоцировали двое заключенных, которые не подчинялись законным требованиям сотрудников. В свою очередь, один из заключенных опубликовал видео, где пожаловался на избиения во время обысков.
2021-10-16T12:34:00+03:00
2021-10-16T12:33:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:34, 16 октября 2021
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