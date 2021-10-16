В России впервые зафиксировано более тысячи смертей от коронавируса за сутки

По данным оперативного штаба, скончались 1002 человека. Также зафиксирован новый максимум по числу выявленных за сутки случаев заражения – их уже больше 33 тысяч. В Москве, по официальным данным, за сутки выявлено 6,5 заболевших, в Петербурге больше 3 тысяч. При этом в северной столице проживает в три раза меньше жителей.
2021-10-16T11:34:48+03:00
2021-10-16T11:34:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:34, 16 октября 2021
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