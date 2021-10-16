Главред Republic Колезев сказал, что издание продолжит работу в штатном режиме после внесения в реестр СМИ-иноагентов

Главный редактор интернет-издания Republic Дмитрий Колезев сказал, что оно продолжит работу в штатном режиме после внесения в реестр СМИ-иноагентов. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы будем выполнять требования этого закона, каким бы отвратительным он не был, мы будем маркировать материалы, как это требуется, будем маркировать все наши сообщения в социальных сетях. Что касается дальнейшей работы издания, то мы продолжаем работать, я сейчас не вижу каких-то фатальных проблем для Republic, связанных с этим статусом», – рассказал Колезев.

По словам Колезева, внесение издания в реестр не повлияет на его финансовое положение. «У нас нет рекламодателей, поэтому рекламодатели от нас не уйдут, наши подписчики от нас не уходят, более того мы видим рост подписок сейчас, после вчерашнего решения Минюста. В этом смысле мы чувствуем себя безопаснее, наверное, чем некоторые наши коллеги, которые зависели от рекламных контрактов», – объяснил он.

Главред отметил, что иностранного финансирования у издания не было. «Мы давно говорили и продолжаем считать, что сам закон об иноагентах совершенно абсурдный, дурацкий, вредный и должен быть отменен. Ну а это конкретное решение в рамках этого закона, кажется уже совсем за гранью абсурда, потому что у Republic нет никакого иностранного финансирования, он финансируется исключительно за счет денег подписчиков, у нас нет даже рекламы. То есть все наши финансы – это то, что нам наши читатели платят за подписку», – пояснил Д.Колезев.

Он также сообщил, что издание обжалует решение Минюста хотя бы для того, чтобы в суде узнать причины внесения в реестр иноагентов. «Мы бы хотели обжаловать. Я далек от иллюзии, что такой иск можно выиграть, но вроде бы в суде можно получить от Минюста какие-то документы, которые объясняют на чем основывалось ведомство, когда принимало такое решение. Вот из чистого любопытства хотелось бы понять, какое там иностранное финансирование у Republic обнаружили в Минюсте», – заключил он.

Интернет-издание Republic внесли в список СМИ-иноагентов накануне одновременно с информационным агентством Росбалт*.