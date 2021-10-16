Прощание с ветераном Великой отечественной войны Зинаидой Корневой состоится сегодня в Петербурге

Она помогла собрать несколько миллионов рублей в помощь врачам.

Родные Зинаиды Корневой рассказали, что попрощаться с ветераном Великой Отечественной войны смогут все желающие. Церемония пройдет в церкви Николая Чудотворца. Женщина умерла на сотом году жизни. Зинаида Корнева стала известна на всю страну после того, как год назад на своём YouTube-канале начала собирать деньги на помощь врачам, борющимся с коронавирусом. Взамен она рассказывала военные истории из своей жизни. Всего за полгода ветеран собрала больше четырёх с половиной миллионов рублей. Эти деньги получили почти сто шестьдесят семей медиков. Отметим, что во время Великой Отечественной войны Зинаида Корнева служила в войсках противовоздушной обороны, прошла Сталинградскую битву и участвовала в штурме Берлина.

Прощание с Зинаидой Корневой начнется в полдень.