Тела четырёх россиян нашли в отеле в Албании

Двое мужчин и две женщины задохнулись в гостиничной сауне, рассказали полицейские. Их тела обнаружили накануне вечером в отеле на популярном курорте Адриатического моря — Керрет. Причиной трагедии могло стать удушье. Сейчас на месте происшествия работают следователи. Личности всех четырех погибших установлены. Трое из них, судя по фамилиям, были членами одной семьи. По данным полиции, они находились в отпуске. Из какого региона приехали на отдых туристы, пока неизвестно. Информацию уже передали в посольство России в Албании, в диппредставительстве ситуацию не комментировали. Правоохранительные органы обещали предоставить новые подробности в течение дня.

Албания не считалась популярным местом отдыха россиян. Однако в условиях пандемии ситуация изменилась. Эксперты связывают это со сравнительно мягкими условиями въезда в страну.