Полиция объяснила свой визит в офис «Мемориала» вечером в четверг сообщением о захвате заложников

Полиция Москвы объяснила свой визит в офис «Мемориала» вечером в четверг сообщением о захвате заложников. Соответствующий протокол выложила в Фейсбуке юрист международной организации Ирина Путилова. Между тем, в полицию ранее звонили сами сотрудники «Мемориала» после того, как в здание ворвались несколько десятков неизвестных агрессивно настроенных молодых людей. Большинство из них успели покинуть офис еще до приезда полицейских. Трое оставались внутри, однако, как отмечают правозащитники, полицейские в итоге не стали их задерживать. Силовики находились внутри здания несколько часов, блокировав входную дверь.

Российские власти считают «Мемориал» иностранным агентом.