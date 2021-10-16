Следствие возбудило уголовное дело по факту беспорядков во владикавказской колонии

В беспорядках приняли участие порядка 200 заключенных, сообщает следственное управление СК по Северной Осетии. Силовики взяли под контроль ситуацию на территории колонии. При этом в Федеральной службе исполнения наказаний утверждают, что ни среди сотрудников, ни среди осужденных пострадавших нет.

Беспорядки вспыхнули накануне вечером. В тюремном ведомстве утверждали, что их спровоцировали двое заключенных, которые не подчинялись законным требованиям сотрудников. Интернет-издание Mash, в свою очередь, опубликовало видео, на котором один из заключенных жалуется на избиения во время обысков.

Во время волнений на территории колонии вспыхнул пожар. К утру огонь потушили.

Принято решение распределить устроивших беспорядки в исправительной колонии №1 Владикавказа заключенных по колониям других регионов, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.