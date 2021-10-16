Королева Великобритании Елизавета II полностью отказалась от алкоголя, – пишет английская газета «Дейли Телеграф». По ее сведениям, это ей рекомендовали врачи. Кроме того, 95-летняя Елизавета хочет быть в форме во время празднования 70-летия пребывания на троне, которое будет отмечаться в следующем году. Ранее королева иногда позволяла себе по вечерам немного сухого мартини. Газета предполагает, что к отказу от алкоголя Елизавету могла подтолкнуть недавняя смерть супруга принца Филиппа.