Королева Великобритании Елизавета II полностью отказалась от алкоголя, – пишет английская газета «Дейли Телеграф». По ее сведениям, это ей рекомендовали врачи. Кроме того, 95-летняя Елизавета хочет быть в форме во время празднования 70-летия пребывания на троне, которое будет отмечаться в следующем году. Ранее королева иногда позволяла себе по вечерам немного сухого мартини. Газета предполагает, что к отказу от алкоголя Елизавету могла подтолкнуть недавняя смерть супруга принца Филиппа.
2021-10-16T10:35:05+03:00
2021-10-16T10:35:05+03:00
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10:35, 16 октября 2021
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