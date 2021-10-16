Следователи задержали троих участников конфликта на станции метро «Текстильщики» в Москве

Им предъявлено обвинение по статье «хулиганство». Сегодня следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения, – передает агентство «Москва».

Накануне в полиции говорили, что четверым участникам того же конфликта выписали протоколы по статье о мелком хулиганстве. Инцидент произошел вечером во вторник в вагоне поезда на Таганско-Краснопресненской линии. Видео конфликта появилось в интернете. Сообщалось, что трое мужчин приставали к девушке. За нее заступились остальные пассажиры и вынудили пристававших выйти из вагона, где их ждали сотрудники службы безопасности метро.