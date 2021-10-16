Экипаж МКС разбудила сирена

Это было связано с техническими проблемами.

Громкий сигнал, который прекратился примерно через секунду, помешал сну членов экипажа на борту Международной космической станции. Об этом российский космонавт Антон Шкаплеров рассказал во время переговоров с Землёй, которые транслирует NASA. По его словам, сирена сработала из-за временного отключения системы навигации и управления движением модуля «Звезда».

Ранее в течение нескольких месяцев экипаж искал в этом модуле утечки воздуха, также в этом году в нём неоднократно происходили перепады давления.

Помимо прочего, вчера вся Международная Космическая Станция потеряла ориентацию в пространстве из-за тестового запуска двигателей на пристыкованном к ней корабля «Союз». В NASA уточнили, что опасности для экипажа во время этого инцидента не было, и что восстановить ориентацию удалось за тридцать минут.

На МКС, помимо космонавтов, сейчас находятся актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко. Предполагается, что они уже отсняли большую часть материалов для первого художественного фильма с орбиты. Вернутся на Землю россияне должны уже завтра.