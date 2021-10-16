Интернет-издание Republic не намерено прекращать работу после признания иностранным агентом

В то же время главный редактор Дмитрий Колезев подчеркнул, что у них нет иностранного финансирования. По словам Колезева, решение Министерства юстиции, которое внесло Republic в список иностранных агентов, будет обжаловано. Также накануне в этот перечень чиновники внесли информационное агентство Росбалт.
2021-10-16T10:06:47+03:00
2021-10-16T10:06:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:06, 16 октября 2021
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