Интернет-издание Republic не намерено прекращать работу после признания иностранным агентом

В то же время главный редактор Дмитрий Колезев подчеркнул, что у них нет иностранного финансирования. По словам Колезева, решение Министерства юстиции, которое внесло Republic в список иностранных агентов, будет обжаловано. Также накануне в этот перечень чиновники внесли информационное агентство Росбалт.