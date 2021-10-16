Бывший заключенный, передавший правозащитникам видео пыток в тюрьмах, попросит политического убежища во Франции

Бывший заключенный, который передал правозащитникам видео с записями пыток в тюрьмах, будет просить политического убежища во Франции. Он уже находится в Париже, куда смог добраться, уходя от слежки со стороны российских спецслужб, – сказали в правозащитном проекте Gulagu.net. В начале месяца основатель организации Владимир Осечкин рассказал о том, что они получили несколько десятков гигабайт видео, документов и фотографий издевательств над заключенными в России. Всю эту информацию им предоставил программист по имени Сергей. Он отбывал срок в одной из колоний и занимался обслуживанием видеорегистраторов и камер наблюдения.