Заключённые колонии во Владикавказе рассказали об избиениях со стороны руководства исправительного учреждения

Заключённые колонии во Владикавказе, где вспыхнули беспорядки, рассказали об избиениях со стороны руководства исправительного учреждения. У сотрудников ФСИН другая версия.

В беспорядках по разным данным участвовали от 200 до 600 заключённых. В службе исполнения наказания утверждают, что бунт в первой колонии Владикавказа начался из-за недовольства двумя осуждёнными массовыми обысками в камерах штрафного изолятора. Остальные заключённые как говорят во ФСИН поддались на призывы и устроили провокацию. Они начали громить оборудование, ломать ограждения в жилой зоне, вывели из строя видеокамеры. К колонии стянули ОМОН. Во время бунта ночью произошёл пожар, его позднее потушили. Люди, которые находятся за решёткой, не согласны с версией ФСИН. Они разместили видео, на котором один из них рассказал, что к волнениям привели избиения руководством колонии. Чтобы их прекратить некоторые люди, судя по фото, размещённым в интернете, нанесли себе порезы. О рукоприкладстве в колонии рассказали и родные заключённых. Пострадавших в ходе беспорядков нет, уверяет североосетинский омбудсмен. Тамерлан Цгоев назвал ситуацию стабильной. Он сказал, что встретился с осуждёнными, переговоры прошли «адекватно». Ранее источник агентства «Интерфакс» сообщил о нескольких пострадавших в ходе бунта.

Следственный комитет начал проверку по поводу ЧП в колонии столицы Северной Осетии.