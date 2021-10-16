Центр Гамалеи разработал вакцину от коронавируса для детей

Препарат может получить название «Спутник М». Последняя буква обозначает, что он предназначен «для маленьких», пояснили агентству РИА Новости в руководстве центра. Ранее в министерство здравоохранения России поступил пакет документов на регистрацию вакцины от коронавируса для подростков. Прививки будут добровольными, ее станут делать при согласии родителей или законных представителей, заверяли в ведомстве.
2021-10-16T09:34:50+03:00
2021-10-16T09:34:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:34, 16 октября 2021
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