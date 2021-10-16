Гражданин Израиля арестован в Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере

Источник агентства ТАСС утверждает, что показания на Реваза Шмерца дал другой фигурант, Валерий Кулиш, который на днях выпал из окна одного из зданий МВД. По сведения агентства, срок ареста Шмерцу истекает в конце ноября. Защита хочет просить об изменении меры пресечения, на домашний арест, запрет определенных действий или залог.