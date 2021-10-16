Сирена сработала минувшей ночью на Международной космической станции

Причиной стал сбой в системе управления российского модуля «Звезда», – следует из переговоров экипажа МКС с Землей. Как пояснил космонавт Антон Шкаплеров, перебои возникли в системе управления движением и навигацией модуля.

Накануне станция потеряла ориентацию при тестировании двигателей корабля «Союз». Восстановить исходное положение удалось спустя полчаса. В то же время специалисты заверяют, что инцидент не приведет к переносу возвращения корабля на Землю. Спуск запланирован на завтра. На корабле «Союз» должны вернуться, в том числе, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд.