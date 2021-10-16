Беспорядки вспыхнули в центре Берлина при попытке властей выселить активистов из занятого ими здания

В акции протеста участвовали, по данным полиции, до 5 тысяч человек. Некоторые демонстранты нападали на силовиков, есть пострадавшие, передает немецкое агентство dpa. В ходе операции власти выселили из здания около 40 человек. Несколько десятков были задержаны. Подобные коммуны, или сквоты появились в немецкой столице после падения Берлинской стены, когда жители восточной части стали переселяться на запад, и многие здания опустели. Их стали занимать представители молодежных субкультур.