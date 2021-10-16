Представители ФСИН заверяют, что приняли меры по стабилизации обстановки во владикавказской колонии

Представители тюремного ведомства заверяют, что приняли меры по стабилизации обстановки во владикавказской колонии, где произошел бунт заключенных. Местный уполномоченный по правам человека утверждает, что никто при этом не пострадал. Минувшей ночью во время волнений на территории исправительного учреждения произошел пожар. К утру огонь уже потушили.

Власти настаивают, что беспорядки начались из-за двух осужденных, которые отказывались подчиняться требованиям сотрудников колонии. В свою очередь, интернет-издание Mash опубликовало видео, на котором один из заключенных жалуется на избиения осужденных.