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09:07, 16 октября 2021

В Москве сегодня пройдет последний в этом сезоне развод караулов на Соборной площади в Кремле

Развод караулов традиционно начнется в полдень. В его программу входят перестроения военнослужащих президентского полка в различные фигуры, а также демонстрация владения оружием. Кавалерийский эскорт выполнит сложные виды конных маневров. Выступление пройдет под аккомпанемент президентского оркестра. Поприсутствовать на этом событии может каждый желающий, кто купит билет на посещение Кремля. Однако стоит помнить, что количество зрителей ограничено в связи с высокой заболеваемостью коронавирусом. Как сообщают в пресс-службе музеев Кремля, при входе у посетителей измеряют температуру, проверяют наличие масок и перчаток. Сезон развода караулов в этом году начался в конце мая, хотя обычно он открывается уже в апреле. Связано это было с тяжелой эпидемиологической обстановкой по коронавирусу. По этой же причине церемонии не проводились в июле.

Развод пеших и конных караулов Президентского полка проходит в Кремле с 2004 года.


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