Сербия недовольна предложенной ценой на российский газ на следующий год

Президент Александар Вучич намерен обсудить эту тему на личной встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в конце ноября. В Белграде рассчитывают сохранить цену на газ на уровне 270 долларов за 1 тыс. куб. м на протяжении шести месяцев следующего года.
2021-10-16T09:06:05+03:00
2021-10-16T09:06:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:06, 16 октября 2021
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