Сербия недовольна предложенной ценой на российский газ на следующий год

Президент Александар Вучич намерен обсудить эту тему на личной встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в конце ноября. В Белграде рассчитывают сохранить цену на газ на уровне 270 долларов за 1 тыс. куб. м на протяжении шести месяцев следующего года.