Следователи во Владикавказе проводят проверку по факту беспорядков в колонии

Об этом сообщает агентство ТАСС. Сейчас ситуация в исправительном учреждении находится под контролем. По словам уполномоченного по правам человека в республике, никто в результате волнений не пострадал. На территории колонии вспыхнул пожар, но его уже потушили. Ранее в управлении ФСИН по республике сказали, что двое осужденных спровоцировали беспорядки из-за проводимых плановых обысков. В свою очередь интернет-издание Mash выложило видеообращение одного из заключенных, в котором он утверждает, что причиной недовольства стали избиения осужденных.