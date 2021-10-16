Следователи во Владикавказе проводят проверку по факту беспорядков в колонии

Об этом сообщает агентство ТАСС. Сейчас ситуация в исправительном учреждении находится под контролем. По словам уполномоченного по правам человека в республике, никто в результате волнений не пострадал. На территории колонии вспыхнул пожар, но его уже потушили. Ранее в управлении ФСИН по республике сказали, что двое осужденных спровоцировали беспорядки из-за проводимых плановых обысков. В свою очередь интернет-издание Mash выложило видеообращение одного из заключенных, в котором он утверждает, что причиной недовольства стали избиения осужденных.
2021-10-16T09:04:58+03:00
2021-10-16T09:05:41+03:00
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09:04, 16 октября 2021
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