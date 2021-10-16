Российские силовики, как говорят в редакции «КП», первыми задерживали белорусского журналиста газеты Геннадия Можейко

Российские силовики, как говорят в редакции «Комсомольской правды», первыми задерживали белорусского журналиста газеты Геннадия Можейко. Как рассказал главный редактор издания Владимир Сунгоркин телеканалу RTVi, это произошло, по их сведениям, именно в Москве, когда Можейко пытался покинуть Россию.

О задержании Можейко стало известно в начале месяца. В отношении него расследуют дело о разжигании вражды и оскорблении представителя власти за статью о жителе Минска, который, как утверждают в КГБ, застрелил в ходе операции представителя спецслужбы и был убит ответным огнем. В МВД Белоруссии утверждали, что корреспондент «Комсомолки» был задержан на белорусской территории.