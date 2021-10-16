Последняя в этом году церемония развода караулов пройдет в Кремле

Военнослужащие Президентского полка в полдень выступят перед зрителями на Соборной площади. Сам сезон стартовал в конце мая, разводы проводили каждую субботу. В этом году однако они были приостановлены на три недели в июле из-за эпидемиологической обстановки.
2021-10-16T08:38:58+03:00
2021-10-16T08:38:58+03:00
https://echo.msk.ru/news/2920364-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:38, 16 октября 2021
Загрузка комментариев...