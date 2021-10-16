Четверо россиян погибли в Албании

Их тела обнаружили в сауне отеля на северо-востоке страны. По предварительным данным, причиной смерти стало удушье, пишет местное издание Albanian Daily News со ссылкой на полицию. Среди погибших двое мужчин и две женщины. Их возраст от 31 до 58 лет.