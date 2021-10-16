Журналиста «Комсомольской правды» в Белоруссии Геннадия Можейко задерживали российские силовики, говорят в редакции

Это произошло, по неофициальным данным, в столичном аэропорту, когда Можейко планировал вылететь в Польшу, сказал в интервью телеканалу RTVi главред «Комсомолки» Владимир Сунгоркин. В результате, по его сведениям, журналиста отправили на самолете в Минск, где его уже встречали сотрудники белорусского КГБ. О задержании Можейко стало известно в начале месяца. В отношении него расследуют дело о разжигании вражды и оскорблении представителя власти за статью о жителе Минска, который, как утверждают в КГБ, застрелил в ходе операции представителя спецслужбы и был убит ответным огнем.
2021-10-16T08:36:47+03:00
2021-10-16T08:36:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:36, 16 октября 2021
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