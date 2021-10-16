Журналиста «Комсомольской правды» в Белоруссии Геннадия Можейко задерживали российские силовики, говорят в редакции

Это произошло, по неофициальным данным, в столичном аэропорту, когда Можейко планировал вылететь в Польшу, сказал в интервью телеканалу RTVi главред «Комсомолки» Владимир Сунгоркин. В результате, по его сведениям, журналиста отправили на самолете в Минск, где его уже встречали сотрудники белорусского КГБ. О задержании Можейко стало известно в начале месяца. В отношении него расследуют дело о разжигании вражды и оскорблении представителя власти за статью о жителе Минска, который, как утверждают в КГБ, застрелил в ходе операции представителя спецслужбы и был убит ответным огнем.