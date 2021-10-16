Омбудсмен Северной Осетии утверждает, что никто не пострадал в результате беспорядков во владикавказской колонии

Уполномоченный по правам человека в Северной Осетии утверждает, что никто не пострадал в результате беспорядков во владикавказской колонии. По словам Тамерлана Цгоева, представители тюремного ведомства решили провести переговоры с заключенными, которые изложили свои претензии. Ситуация находится под контролем, уверяет омбудсмен. В ходе волнений на территории исправительного учреждения вспыхнул пожар, но его уже потушили. Ранее в управлении ФСИН по республике сказали, что двое осужденных спровоцировали беспорядки из-за проводимых плановых обысков. В свою очередь интернет-издание Mash выложило видеообращение одного из заключенных, в котором он утверждает, что причиной недовольства стали избиения осужденных.