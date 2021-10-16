Пожар вспыхнул этим утром в здании военкомата на юго-востоке Москвы

Площадь возгорания, как рассказали агентству «Интерфакс» в столичном управлении МЧС, составила около 400 кв. метров. К этому часу огонь удалось потушить, говорят спасатели, сведений о пострадавших не поступало. Что стало причиной пожара, не уточняется.