Пожар вспыхнул этим утром в здании военкомата на юго-востоке Москвы

Площадь возгорания, как рассказали агентству «Интерфакс» в столичном управлении МЧС, составила около 400 кв. метров. К этому часу огонь удалось потушить, говорят спасатели, сведений о пострадавших не поступало. Что стало причиной пожара, не уточняется.
2021-10-16T08:32:17+03:00
2021-10-16T08:32:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:32, 16 октября 2021
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