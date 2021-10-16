Диктант для учителей должен пройти сегодня в России

Всероссийский педагогический диктант проведут сегодня впервые. Текст зачитает художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин. Мероприятие проведут в онлайн-формате. Зарегистрироваться для участия сейчас уже нельзя, это до конца вчерашнего дня на сайте акции мог любой желающий преподаватель.

Называется диктант «Как думают дети». Организаторы утверждают, что он проводится с просветительской целью. Специалисты смогут и проверить свои компетенции, и поставить себя на место учеников. Начнётся мероприятие в десять утра по столичному времени. Участники обязаны будут зайти в личный кабинет на сайте за десять минут до начала.

Итоги диктанта опубликуют в ноябре. Организаторы обещали всем участникам сертификаты, а победителям – призы.

В свою очередь следующий «Тотальный диктант» должен будет пройти в России в апреле. Его организаторы объявили, на следующий год они не получили гранта от Фонда президентских грантов.