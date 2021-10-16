Россия сегодня рассчитывает получить от ряда европейских стран ответы на запрос об отравлении Алексея Навального

Россия сегодня рассчитывает получить от ряда европейских стран ответы на запрос об отравлении политика Алексея Навального. Запрос в начале месяца направили властям Германии, Франции и Швеции, а также техническому секретариату Организации по запрещению химического оружия. Москва, как сообщает агентство ТАСС, хочет получить разъяснения Запада о пассажире, который сопровождал Алексея Навального на борту самолёта из Омска в Берлин в августе прошлого года, спустя пару дней после отравления. На Смоленской площади утверждают также, что ряд стран оказывали Германии, куда привезли на лечение политика, содействие по линии ОЗХО, но скрывали это от России, В МИДе опять назвали надуманной версию Запада, что Навальный был отравлен ядом из группы Новичок. Россия по словам постпреда при ОЗХО ответила на вопросы 45 стран касательно отравления и направила встречные запросы. Александр Шульгин назвал цитирую «мутной» историю с оппозиционером. По мнению российского постпреда, она срежиссирована Германией, Францией и Швецией.

Сразу несколько европейских лабораторий пришли к выводу, что главный критик Кремля был отравлен Новичком, позже журналисты ряда изданий сообщили, что это сделали сотрудники ФСБ. Москва отрицает причастность к произошедшему с Навальным.