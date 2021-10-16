Пожар в здании военкомата на юго-востоке Москвы ликвидирован

Его площадь составила 400 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. Как сообщалось, пожар возник в одноэтажном административном здании по адресу Угрешская улица, 8. По данным из открытых источников по этому адресу расположен городской сборный пункт военного комиссариата Москвы.

