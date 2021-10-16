Заключенные колонии строгого режима № 1 во Владикавказе, где произошел бунт, представили свою версию случившегося

По их словам, в ходе обысков их избивали представители руководства исправительного учреждения, в том числе замначальника колонии Александр Орлов. Об этом рассказал один из осужденных в видеоролике, который опубликовал телеграм-канал Mash Gor.

Волнения, в которых по неофициальным данным участвовало около 600 человек, вспыхнули в ИК-1 во Владикавказе накануне днем. В Федеральной службе исполнения наказаний сообщили, что их спровоцировали двое осужденных в штрафном изоляторе из-за проведения обысков. Во ФСИН утверждают, что заключенные ломали ограждения в жилой зоне и выводили из строя камеры видеонаблюдения. Позже начался пожар, но его потушили.

В то же время, издание Mash передавало со ссылкой на родственников заключенных, что причиной бунта стали ужесточения режима содержания в колонии и насилие со стороны ее сотрудников. Один из заключенных, по данным издания, в четверг в знак протеста зашил себе рот. По данным телеграм-канала «Новости Владикавказа», в ходе беспорядков есть пострадавшие.

Это не подтвердил уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, который встретился с осужденными. Они озвучили свои требования. Омбудсмен передал их в оперативный штаб, там решают, как нормализовать ситуацию. По словам уполномоченного, сейчас ситуация стабильная, штурм ― крайняя мера, речи об этом не идёт.

При этом, по свидетельству телеграм-канала «Новости Владикавказа», к месту стянуты дополнительные силы. Территория оцеплена.