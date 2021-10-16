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07:07, 16 октября 2021

Космический зонд NASA под названием «Люси» сегодня отправится к Юпитеру

Ученые планируют изучить так называемые троянские астероиды, которые вращаются на орбите Юпитера. Их возраст, по оценкам специалистов, составляет несколько миллиардов лет.

По словам астрономов, эти тела состоят из того же органического материала, что и все планеты Солнечной системы. Однако, как говорят исследователи, со временем «троянцы» практически не поменяли своего состава в отличие от остальных небесных тел.

Астероиды, по выражению специалистов, являются своеобразной «капсулой времени», изучение которой может сильно продвинуть науку вперед в вопросах происхождения планет и зарождения жизни на Земле.

Как ожидается, первой цели аппарат достигнет только через 6 лет. Свое название миссия получила в честь австралопитека по имени «Люси», скелет которого нашли в середине прошлого века. Тогда ученые шагнули вперед в вопросах эволюции, а сейчас планируют совершить прорыв в астрономии.

Как ожидается космическая миссия «Люси» пробудет в космосе 12 лет.


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