В Италии возобновятся забастовки против «зелёных паспортов», обязательных для доступа на рабочие места

Эту инициативу правительства, которая по мнению властей, поможет в борьбе с ковидом, резко критикуют.

Бастовать намерены дальнобойщики и портовые рабочие. Их акции могут парализовать транспортную деятельность в Италии. Не исключено, что к протестам присоединятся рабочие, занятые в других отраслях.

Поводом для массового недовольства стали так называемые «зелёные паспорта» или электронные сертификаты вакцинации от ковида. Документ подтверждает, что его владелец привит, у него сформирован иммунитет после перенесенного заболевания или тест на ковид оказался отрицательным. Пропуска необходимы для тех, кто занят как в государственном, так и частном секторе экономики.

Вчера около 300 рабочих заблокировали вход в порт Генуи, сотни людей протестовали в порту Триеста на северо-западе Италии. Демонстранты обещали бастовать бессрочно, несмотря на предложения сделать бесплатные тесты на возможное наличие коронавируса.

Манифестация прошла и в Риме. Акции обещают продолжать, пока правительство Италии не отменит требование о ежедневной проверке сертификатов вакцинации, без которых работать люди не смогут. Проход без зелёных паспортов грозит штрафом до полутора тысяч евро.

В правительстве Марио Драги настаивают на том, что «зеленые паспорта» помогут избежать введения общенационального локдауна.