В Югре завели уголовное дело против выходцев из Чечни, которые едва не устроили самосуд в отношении работников полиции

Причиной конфликта стало дорожно-транспортное происшествие в населенном пункте Пыть-Ях. Сотрудник полиции, находившийся в отпуске, на личном автомобиле врезался в машину отечественного производства, принадлежащую представителю чеченской диаспоры.

По предварительным данным правила дорожного движения нарушил именно полицейский. Оба водителя, при этом, получили травмы.

На место съехались товарищи выходца из Чечни и требовали у виновника ДТП выйти поговорить, но тот дожидался приезда коллег в закрытой машине. Тесты показали, что он был трезв. Проверка в его отношении продолжается.

Следователям также предстоит выяснить какова роль каждого из участников конфликта и действительно ли было применено насилие в отношении представителя власти.

Полицейские не только не вышли из машины, но и не составили административного протокола по факту хулиганства.