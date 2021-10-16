Музыкальные концерты в рамках акции Climate Live пройдут во многих странах по всему миру

Её организаторы пытаются привлечь внимание к проблеме изменения климата.

Более сорока фестивалей должны пройти сегодня в целом ряде стран, среди которых, Австралия, Соединённые штаты, Колумбия, Финляндия и Япония. Выступать будут не только диджеи, музыкальные исполнители и другие артисты, но и экоактивисты. Так, в Швеции, например, к акции должна будет присоединиться Грета Тунберг.

Автор идеи — двадцатилетний британец Френсис Фокс. Он считает, что музыка может и должна объединить молодёжь для борьбы с изменением климата. Предполагается, что концерты вовлекут в эту деятельность новых людей. Вместе, как отмечают организаторы, активисты смогут повлиять на мировых лидеров, которые недостаточно активно борются с изменением климата.

Ранее в рамках Climate Live провели и ряд лекций на эту тему. Их организовали, например, в Нидерландах, Уганде, Уругвае.

Сегодня должна пройти уже вторая серия концертов Climate Live. Первую провели в апреле. Тогда в акции участвовало только 15 стран, включая Аргентину, Афганистан и Великобританию.