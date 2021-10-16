Сотрудники СК Всеволожска готовы массово подать рапорты об увольнении в случае отставки следователя Мегрелова

Скорая помощь забрала его прямо из здания управления СК после того, как его отчитал глава следственного комитета Александр Бастрыкин.

Бастрыкин устраивает громкие разносы подчинённым уже долгие годы, рассказал главный редактор портала 47News и бывший оперуполномоченный Евгений Вышенков. По данным Вышенкова, Следственный комитет России направит во Всеволожск сотрудника, который проверит психологический климат в местном отделе СК.

Ранее главу пермского управления следственного комитета нашли мёртвым после совещания, которое вёл Бастрыкин.