Первый сборник стихов Владимира Маяковского «Я», изданный в 1913 году, продан на аукционе «Литфонда» за 1,3 млн рублей

Первый сборник стихов Владимира Маяковского «Я», изданный в 1913 году, продан на аукционе «Литфонда» за 1,3 миллиона рублей. Стартовая цена лота была 600 тысяч. Об этом говорится на сайте «Литфонд». Тираж сборника составлял 300 штук. Проданный экземпляр имеет музейное значение. Рисунок галстука на обложке мог быть сделан самим поэтом. На внутренней стороне обложки сохранилась дарственная надпись художника Льва Шехтеля архитектору Марии Мочальской.
2021-10-16T05:11:29+03:00
2021-10-16T05:11:29+03:00
https://echo.msk.ru/news/2920324-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:11, 16 октября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Австрийские исследователи: официальные итоги голосования за Единую Россию — результат «массовых фальсификаций» Венское издание Standard приводит заключение группы исследователей из центра изучения сложных систем, согласно которому без несправедливого давления на избирателей — подтасовки голосов — и незаконного многократного голосования («вброс бюллетеней») Единая Россия получила бы не почти 50, лишь около тридцати процентов мест в Госдуме