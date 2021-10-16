Первый сборник стихов Владимира Маяковского «Я», изданный в 1913 году, продан на аукционе «Литфонда» за 1,3 млн рублей

Первый сборник стихов Владимира Маяковского «Я», изданный в 1913 году, продан на аукционе «Литфонда» за 1,3 миллиона рублей. Стартовая цена лота была 600 тысяч. Об этом говорится на сайте «Литфонд». Тираж сборника составлял 300 штук. Проданный экземпляр имеет музейное значение. Рисунок галстука на обложке мог быть сделан самим поэтом. На внутренней стороне обложки сохранилась дарственная надпись художника Льва Шехтеля архитектору Марии Мочальской.