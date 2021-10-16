МВД и Минтранс определились с термином «Средство индивидуальной мобильности». Формулировка дана в подготовленных поправках к правилам дорожного движения. Там указано, что это – транспортное средство, имеющее одно или несколько колес, предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя. К таким средствам относятся в частности электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи и моноколеса. Согласно документу, их скорость предлагается ограничить 25 км/ч, а массу 35 кг.