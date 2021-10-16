Четыре человека ранены в центре канадского города Калгари в результате нападения мужчины с мачете. Трое находятся в больнице, четвертому медицинская помощь не понадобилась. Об этом сообщил телеканал Си-би-си. В полиции пока считают, что от нападения могли пострадать случайные прохожие. В результате полицейской операции с привлечением кинологов и авиации подозреваемый был задержан. Сейчас с ним работают следователи. Его мотивы устанавливаются.