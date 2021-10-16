Четыре человека ранены в центре канадского города Калгари в результате нападения мужчины с мачете. Трое находятся в больнице, четвертому медицинская помощь не понадобилась. Об этом сообщил телеканал Си-би-си. В полиции пока считают, что от нападения могли пострадать случайные прохожие. В результате полицейской операции с привлечением кинологов и авиации подозреваемый был задержан. Сейчас с ним работают следователи. Его мотивы устанавливаются.
2021-10-16T05:07:19+03:00
2021-10-16T05:07:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:07, 16 октября 2021
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