Британская полиция считает терактом убийство депутата парламента Дэвида Эмесса. Он был зарезан накануне во время встречи с избирателями в церкви города Ли-он-Си на юго-востоке графства Эссекс. Задержан подозреваемый. Им, по данным Русской службы Би—би-си, оказался 25-летний гражданин Великобритании сомалийского происхождения. Полиция считает, что он действовал в одиночку.

Жители приносят цветы к месту убийства. Над резиденцией премьер-министра на Даунинг-стрит, 10 в знак траура приспущен флаг.

Дэвид Эмесс, отец пятерых детей, на протяжении почти 40 лет был депутатом парламента от Консервативной партии. Он известен своей активной кампанией против абортов и в защиту прав животных.